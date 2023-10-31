Эксперт заявил о падении «ипотечного бума» и спрогнозировал цены на жилье

В ближайшее время в России начнет падать спрос на ипотеку. Такая ситуация продлится минимум до весны будущего года, считает вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Однако цены на жилье при этом не снизятся, отметил он в интервью НСН.

По словам эксперта, Центробанк стремится снизить «всплеск» интереса россиян к ипотечным кредитам, который наблюдался последние полтора месяца.

«Когда начинают повышать ставки на ипотеку, инфляция разгоняется, люди стараются спасти свои сбережения, пристроить их куда-то любым способом. Это вызывает, в том числе, ипотечный бум, — пояснил Шлеменков. — В такие периоды эти всплески и возникают, как сейчас, буквально последние полтора месяца… Но такой всплеск тоже имеет естественный конец, а дальше идет режим ожидания».

По мнению эксперта, ЦБ может вновь поднять ключевую ставку, однако на ценах на недвижимость такая ситуация не отразится. Падать стоимость не будет, однако возможен ее «застой», а также отдельные скидки в конкретных случаях, но тенденцией это не станет, заключил Шлеменков.

Напомним, накануне стало известно, что около 30% получивших одобрение на ипотеку в августе-сентябре россиян не смогли взять кредит на утвержденных условиях. В частности, банки зачастую снижают размер одобренной суммы, увеличивают требования к первоначальному взносу.

ЦБ при этом попросил наделить его полномочиями устанавливать количественные ограничения на выдачу ипотеки по аналогии с потребкредитами. Всего, по подсчетам регулятора, ипотечный кредит сегодня выплачивают более 10 млн россиян.