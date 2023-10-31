Свыше 30 тысяч пассажиров воспользовались вторым речным маршрутом в Москве

За первый месяц работы регулярного речного маршрута «ЗИЛ — Печатники» на Москве-реке инновационные российские электрические суда выполнили около 1,5 тыс. рейсов и прошли уже свыше 14 тыс. км. Новым маршрутом воспользовались свыше 30 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Ровно месяц назад под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили второй регулярный речной маршрут электрических судов. Он значительно улучшил транспортную доступность районов юга и юго-востока столицы и предоставил жителям еще один комфортный вариант передвижения по городу. Наши суда — лучшие в мире и будут ходить круглый год», — заявил глава ведомства.

Ликсутов уточнил, что на Москве-реке открыто два речных маршрута электросудов.

Первый речной маршрут электросудов «Киевский — Сердце Столицы», связавший Киевский вокзал и Шелепихинскую набережную, был запущен на Москве-реке 20 июня. Второй — «ЗИЛ — Печатники» — длиной больше 9 км, открылся в конце сентября.

В Дептрансе напомнили: оплатить проезд на речном электротрамвайчике можно по карте «Тройка», по биометрии или банковской картой.