Япония решает проблему переизбытка туристов

Министерство туризма Японии опубликовало план в связи с большим количеством иностранных туристов, посещающих страну в последние годы. Первоочередные меры будут обращены на укрепление транспортной инфраструктуры — в частности, предполагается увеличить парк автобусов и такси, сообщает Российская Ассоциация Туроператоров (АТОР).

Улучшенный общественный транспорт поможет комфортно принимать гостей в таких популярных местах, как Осака и Токио. На Хоккайдо во время лыжного сезона предполагается организовать больше такси. Для удобства туристов запустят прямые автобусные маршруты от крупных станций до популярных туристских локаций. Также предлагается менять цены на проезд в зависимости от времени суток, чтобы гости больше путешествовали в непиковые часы

Ради того, чтобы снизить концентрацию туристов, важно направить их из крупнейших городов в менее известные части Японии.

В плане описаны усилия 11 «образцовых» туристических направлений — таких мест, как Исэ-Сима в префектуре Миэ и восточный Хоккайдо.

Турпоток из России в Японию сократился в 11,5 раза в 2022 году. Как указывали в АТОР, из России в Японию в 2022 году за 12 месяцев въехали 10 400 человек. Таким образом, общегодовой результат российского турпотока в Японию в 2022 году оказался в 11,5 раза меньше, чем показатель 2019 года.

Ранее стало известно, каким направлениям отдыха россияне отдают предпочтение в зимние месяцы.