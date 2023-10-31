Половина россиян не готовы переплачивать за товар из-за рубежа

Около трети — 30% — россиян не готовы покупать на маркетплейсах товары из США, 19% отказываются покупать товары из стран Евросоюза, 15% и 13% не хотят покупать товары из Китая и Турции соответственно. А 23% не рассматривают покупку товаров российского производства. Это показало исследование Kokoc Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также Коkос Group поинтересовался, готовы ли покупатели переплачивать за товар из-за рубежа. Почти 46% респондентов ответили, что совершенно не готовы, а 22% считают, что в стране достаточно товаров российского производства. 7% считают, что цены на российские товары уже давно достигли цен товаров из-за рубежа. С другой стороны, 21% ответивших готовы переплатить не более половины от суммы товара, 4% и вовсе готовы заплатить любую сумму.

Среди причин, по которым россияне не готовы покупать товары из-за рубежа, стали нежелание отправлять деньги за рубеж — почти 37%, длительные сроки доставки — 24%, проблемы с возвратом товаров — 15%, сложности с растаможкой — 10%. Еще 14% респондентов не видят для себя никаких препятствий.

Сегодня заказать товары ушедших брендов на зарубежных сайтах можно только при наличии зарубежной банковской карты. При этом услуги по выкупу товаров за рубежом оказывают частные байеры или компании с собственными автоматизированными сервисами. Однако, как правило, за их услуги придется доплатить 6% от стоимости покупки, не говоря о завышенном обменном курсе. Купить товары через российские маркетплейсы гораздо проще. По данным платформы ZoneSmart (входит в Коkос Group), среди основных категорий товаров из-за рубежа, которые заказывают россияне через OZON Global и Wildberries, — ноутбуки и комплектующие для ноутбуков (22%), одежда (21%), смартфоны (18%), мелкая бытовая техника (7%), аксессуары для спорта (5%). Очевидно, что при выборе товара россияне отталкиваются от его наличия и разницы в цене. При этом если необходимо купить что-то из новой коллекции, то ассортимент зарубежных товаров c более длительной доставкой будет значительно шире ассортимента российских продавцов прошлогодней коллекции.

«Покупки в зарубежных магазинах для покупателей из России скорее исключение, чем правило. Высокий курс доллара, сроки доставки, растаможка — все это ставит под сомнение необходимость заказа зарубежных товаров. Как правило, такие покупки совершает небольшая аудитория, которая четко понимает, что данный товар не представлен в России, а, если представлен, то он будет в несколько раз дороже того, который предлагают зарубежные продавцы», — прокомментировал Глеб Толстов, операционный директор ZoneSmart (Kokoc Group).

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