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Россиянам рассказали, как не перепутать коклюш с другими заболеваниями

Врач Иванов: определить коклюш без анализов трудно

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Shutterstock

Коклюш является опасным инфекционным заболеванием, которое на первых этапах трудно отличить от простуды. Об этом в интервью Life сообщил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. По его словам, риск заражения при тесном контакте с больным составляет свыше 80%.

«Проблема диагностики коклюша заключается в том, что самую первую его стадию без анализа часто невозможно отличить от ОРЗ или гриппа. Однако именно в начале болезни лечение считается наиболее эффективным», — сказал Иванов.

Он отметил, что чаще и тяжелее всего коклюшем болеют дошкольники. Сперва у человека появляется легкий кашель, насморк и слезоточивость глаз. По мере развития болезни симптомы усиливаются — тяжелый и лающий кашель, сопровождающийся выделением мокроты, порой трудно остановить. Длится заболевание порядка семи недель, рассказал специалист.

Лучшая мера профилактики коклюша, по его словам, — своевременная вакцинация. Прививка не обеспечит стопроцентную защиту, однако заболевание будет протекать значительно легче и с меньшим риском развития осложнений, заключил врач.

Педиатр Мария Воротынцева до этого предупреждала, что коклюш опасен бактериальными осложнениями, такими как бронхит, пневмония, плеврит и отит. Кроме того, по ее словам, в редких случаях длительные приступы кашля могут вызвать повреждение мозга из-за недостатка кислорода.

Ранее россиянам рассказали, защитит ли маска от коронавируса и гриппа.

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