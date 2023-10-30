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В Сургуте нашли арбуз со свастикой и отправили под суд продавца и грузчика

В Сургуте оштрафовали грузчика, который привез в магазин арбуз со свастикой

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Жительница Сургута пожаловалась на арбуз с изображением фашистской символики, к ответственности за доставку подозрительной тыквины привлекли грузчика. Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на решение суда.

Покупательница заметила в лавке «Овощи-фрукты» арбуз, на корке у которого виднелось изображение фашисткой свастики. Женщина обратилась к правоохранителям, в отношении неустановленного лица возбудили административное дело о публичной демонстрации «нацистской атрибутики или символики».

Затем стало известно, что арбуз в ларек попал, когда на нем уже был запрещенный символ. При этом продавец об этой особенности товара не знал, а грузчик признался, что свастику заметил, но разгрузку не остановил.

В итоге суд признал мужчину виновным и в качестве наказания назначил ему административный штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее тату-мастер из Коми стал фигурантом уголовного дела из-за татуировки свастики на ноге.

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