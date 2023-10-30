Вирусолог рассказал, какую опасность оспа обезьян представляет для России

Для России оспа обезьян не представляет угрозы, убежден вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что в стране выявили только один случай заражения.

«Нет вероятности, что это заболевание придет в Россию и будет играть какую-ту серьезную роль», — заявил вирусолог.

Во время прошлогодней вспышки оспу обезьян выявили у 80 тыс. человек, а весной этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ситуация больше не чрезвычайная, а заразность вируса резко снизилась, напомнил Альтштейн.

Вирус обитает у грызунов в Африке, от которых передается обезьянам, добавил ученый. При этом люди, по его словам, могут заразиться не только от приматов. По словам Альтштейна, во время вспышки в прошлом году вирус в Европу привез человек с гомосексуальной ориентацией, а 98% заболевших были также мужчинами нетрадиционной ориентации.

Кроме того, возможен так же респираторный путь заражения, добавил вирусолог.

Напомним, о завершении режима ЧС по оспе обезьян в мире ВОЗ объявила в мае этого года. Продлился он с июля 2022 года.

В конце сентября стало известно о первом случае передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку во Вьетнаме. Завезли в страну болезнь вьетнамцы, приехавшие из-за границы.