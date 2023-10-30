Российский зоопарк показал селфи макаки

Большереченский зоопарк (Омская область) опубликовал селфи яванской макаки по имени Марсик на своей странице во «ВКонтакте».

По словам сотрудников зоосада, маленький макак давно интересовался телефонами, брал их в лапы под присмотром работников, и в какой-то момент сделал фото на фронтальную камеру гаджета.

«Собственное изображение на экране телефона Марсик изучил ну очень придирчиво», — рассказали в зоопарке, охарактеризовав Марсика как «смышленого малыша».

Ранее Московский зоопарк опубликовал видео с манулом, который недоволен октябрьским снегом, выпавшим в столице.