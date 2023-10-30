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Российский зоопарк показал селфи макаки

Большереченский зоопарк опубликовал селфи макаки

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Большереченский зоопарк/VK

Большереченский зоопарк (Омская область) опубликовал селфи яванской макаки по имени Марсик на своей странице во «ВКонтакте».

По словам сотрудников зоосада, маленький макак давно интересовался телефонами, брал их в лапы под присмотром работников, и в какой-то момент сделал фото на фронтальную камеру гаджета.

«Собственное изображение на экране телефона Марсик изучил ну очень придирчиво», — рассказали в зоопарке, охарактеризовав Марсика как «смышленого малыша».

Ранее Московский зоопарк опубликовал видео с манулом, который недоволен октябрьским снегом, выпавшим в столице.

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