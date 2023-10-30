Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Участники беспорядков в Махачкале допрашиваются, у них проводят обыски

СК: по местам жительства участников беспорядков в Махачкале проходят обыски

close
100%
Russian Emergency Ministry Press Service/AP

По местам жительства граждан Махачкалы, которые 29 октября участвовали в беспорядках в аэропорту, проходят обыски. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ, в рамках уголовного дела, которое было заведено по факту произошедшего в аэропорту, допрашиваются участники массовых беспорядков.

«По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски», — говорится в сообщении.

Там добавили, что с участием следователей-криминалистов проведен осмотр махачкалинского аэропорта, зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

30 октября глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о массовых беспорядках в Махачкале.

Вечером 29 октября толпа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении «вычислить евреев».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий