Назван ранний признак гастрита, из-за которого россияне годами лечат «сердце»

Гастроэнтеролог Метелина: боль за грудиной может говорить о гастрите
Боль за грудиной, которую часто списывают на проблемы с сердцем, может быть связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, гастритом или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). В комментарии «Газете.Ru» Александра Метелина, гастроэнтеролог, Soft Medical Center объясняет, что проблемы с ЖКТ могут давать ощущения, очень похожие на сердечную боль.

Боль за грудиной — это как раз та история, из-за которой люди могут годами ходить по кардиологам.

И при этом с сердцем у них все более-менее нормально. При гастрите же и других патологиях ЖКТ (например, при ГЭРБ) происходит раздражение слизистой оболочки желудка или пищевода. Это может привести к гастрокардиальному синдрому (синдрому Ремхельда) — состоянию, при котором растяжение желудка, заброс его содержимого в пищевод или повышение внутрибрюшного давления вызывают симптомы, похожие на сердечный приступ.

«Да, боль за грудиной порой оказывается связана с желудком — но списывать все на ГЭРБ автоматически точно не стоит. У меня был случай: кардиолог отправил ко мне пациента со словами: «Разбирайтесь со своим животом». Но я не стала ограничиваться обследованием ЖКТ — настояла на повторной консультации у опытного кардиолога. И это решение оказалось верным: пациенту диагностировали нарушение ритма сердца и провели операцию. После нее все симптомы исчезли», — подчеркивает гастроэнтеролог.

В любом случае, не стоит заниматься самолечением и ставить себе самому диагнозы. При любой боли — важно своевременно обратиться к врачу.

