Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

СМИ рассказали, где в мире возникла наибольшая потребность в российской нефти

AP: спрос на российскую нефть в Азии растет
Максим Богодвид/РИА Новости

Страны Юго-Восточной все чаще конкурируют друг с другом за российскую нефть на фоне энергетического кризиса, который обострился из-за войны в Иране. Об этом сообщает агентство Associated Press.

СМИ отметило, что Азия сильнее всего пострадала от кризиса, так как значительная часть нефти, которую перевозили через Ормузский пролив, направлялась в этот регион. AP пишет, что в марте Филиппины, Индонезия, Таиланд и Вьетнам проявили интерес к российской нефти.

«Спрос в Азии растет, в то время как Россия зарабатывает миллиарды долларов. Однако эксперты говорят, что для Москвы есть предел того, насколько она может увеличить экспорт сырой нефти, <…> и она уже экспортирует ее на уровне, близком к предыдущему пику», — пишет AP.

Старший аналитик по сырой нефти в аналитической компании Kpler Мую Сюй отметила, что неизвестно, сколько грузов осталось в наличии на рынке. По ее словам, сейчас «приоритетом является обеспечение поставок, а все остальные соображения отходят на второй план». Также Сюй подчеркнула, что страны Юно-Восточной Азии, вероятно, надеются на то, что США в апреле продлят срок приостановки нефтяных санкций против России.

После блокировки Ираном Ормузского пролива США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Министр финансов США Скотт Бессент назвал эту меру «краткосрочной» и «узкоспециализированной».

Также 19 марта Минфин США выдал лицензию на доставку и продажу нефти и производных продуктов из Ирана, погруженных на суда. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что после снятия санкций с иранской нефти, находящейся на танкерах в море, ее можно будет доставить в порты Азии за три-четыре дня.

25 марта газета Financial Times написала, что Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив.

Ранее в США назвали «позором» получение Россией выгоды от войны в Иране.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
