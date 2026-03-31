Пьяный мужчина с бензопилой бегал в центре Петербурга

В Петербурге мужчина с бензопилой бегал по скверу и пугал прохожих

В Петербурге полиция задержала 50-летнего приезжего, который пугал прохожих бензопилой. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 31 марта около двух часов ночи. В полицию поступило сообщение, что неизвестный бегает по Пушкинскому скверу с бензопилой и пытается ее завести. Нарушителя оперативно задержали, бензопилу изъяли.

Задержанным оказался 50-летний житель Псковской области. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить, что сподвигло его на такие действия. Мужчину доставили в отдел полиции.

