В Краснодарском крае 21-летнего мужчину, планировавшего теракт на подстанции

ФСБ Кубани: житель Анапы задержан по статье о подготовке теракта
Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, который планировал теракт на трансформаторной подстанции. Об этом пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.

«Задержан гражданин РФ 2005 года рождения, который планировал совершение теракта на объекте критически важной инфраструктуры региона. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, задержанный - сторонник проукраинской террористической организации. Уточняется, что с украинской стороной фигурант связался через один из мессенджеров. Он согласился совершить преступление за денежное вознаграждение. Житель города купил зажигательную смесь и хранил ее дома.

Подчеркивается, что подстанция питает военные объекты, санатории и частные дома Анапы. Теперь мужчине грозит до 20 лет колонии. Силовики продолжают следственные действия, чтобы установить иные эпизоды, в которых мог участвовать обвиняемый.

Ранее в Новороссийске ФСБ предотвратила теракт по схеме телефонного мошенничества.

 
