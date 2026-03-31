В Краснодарском крае 21-летнего мужчину, планировавшего теракт на подстанции

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, который планировал теракт на трансформаторной подстанции. Об этом пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.

«Задержан гражданин РФ 2005 года рождения, который планировал совершение теракта на объекте критически важной инфраструктуры региона. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, задержанный - сторонник проукраинской террористической организации. Уточняется, что с украинской стороной фигурант связался через один из мессенджеров. Он согласился совершить преступление за денежное вознаграждение. Житель города купил зажигательную смесь и хранил ее дома.

Подчеркивается, что подстанция питает военные объекты, санатории и частные дома Анапы. Теперь мужчине грозит до 20 лет колонии. Силовики продолжают следственные действия, чтобы установить иные эпизоды, в которых мог участвовать обвиняемый.

