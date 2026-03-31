Женщина не выжила во время косметологической процедуры в Москве

В Москве 58-летняя женщина не пережила поход к косметологу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в салоне «Центр косметологии». Клиентке сделали укол анестезии, после чего ее состояние резко ухудшилось. Врачи пытались спасти женщину, однако она не выжила. Предварительно, у нее произошел анафилактический шок.

Отмечается, что на эту клинику пациенты неоднократно жаловались. В отзывах они отмечали некомпетентность и грубость персонала, а также жаловались на навязывание платных услуг под видом «бесплатных процедур». По словам посетителей, оборудование в салоне старое, в помещениях грязно.

Ранее российский косметолог сожгла пациентке лицо.

 
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
