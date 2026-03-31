Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе «Восток»

Президент России Владимир Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток». Об этом сообщил Кремль.

Единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения этого транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы, сказал Путин.

По его словам, беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность, и в России 13 млн км беспилотники прошли на дорогах безаварийно.

С 2026 года в России официально разрешено движение высокоавтоматизированных грузовиков без присутствия человека в кабине на определенных участках в рамках эксперимента. Это продолжение инициативы «Беспилотные логистические коридоры», целью которой является создание сети дорог для автономных коммерческих перевозок по всей стране.

В настоящее время парк высокоавтоматизированных грузовиков третьего уровня автоматизации на дорогах общего пользования вырос до 95. В проекте задействованы беспилотные тягачи производства КАМАЗ и компании Navio.

Ранее сообщалось, что Минтранс с 2027 года разрешит использовать беспилотные автомобили в России.

 
