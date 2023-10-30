Эксперт назвал способ сэкономить до 40% на покупке тура за границу

Москвичи стали активно бронировать туры за границу перед новогодними праздниками. Если делать это заранее, то можно сэкономить до 40% стоимости тура, отметил в беседе с РИАМО член МРО «Деловая Россия», международный предприниматель, путешественник, владелец компании Routemark Игорь Морозов.

«Раннее бронирование позволяет экономить примерно 30-40% пакетного тура», – пояснил эксперт.

В этом году спрос у жителей Москвы вырос на поездки в Таиланд, на Гоа и Шри-Ланку, добавил Морозов. При этом цены по сравнению с прошлым годом заметно подросли – в среднем на 15-20%.

«Пропорционально увеличились затраты на транспорт, проживание и услуги экскурсоводов», – отметил эксперт.

По его словам, билеты в Турцию в среднем стали вдвое дороже, в Таиланд прибавили до 79 тыс. рублей, Египет – до 42 тыс. рублей. В 2,7 раза выросла цена на полет в ОАЭ (57,8 тыс. рублей), в 1,5 раза – на Шри Ланку (63,2 тыс. рублей).

Растут также спрос и цены на путешествия внутри страны, добавил Морозов. Так, 15-20% прибавили в цене однодневные туры по Золотому кольцу и Подмосковью – эксперт связал это с подорожанием транспорта, услуг экскурсоводов и выходных билетов в музеи.

Напомним, туроператоры согласны с тем, что Таиланд стал у россиян самым популярным направлением для зимнего туризма. Также они отмечали, что в этом сезоне для россиян альтернативой Турции стала Куба из-за сопоставимой стоимости поездок.

В туротрасли ранее назвали минимальную цену отдыха на Шри-Ланке – по данным специалистов, пять ночей обойдется россиянам в 118 тыс. рублей.