Врач рассказала, что изменить в уходе за волосами осенью

Осенью состояние волос может ухудшаться, на это в первую очередь влияет низкая температура на улице, провоцирующая разрушение волосяного стержня. О том, как правильно ухаживать за волосами в этот период, «Москве 24» рассказала врач-трихолог, дерматолог, косметолог Екатерина Родина.

«Осенью надо всегда носить с собой шапку или надевать одежду с капюшоном. Также категорически нельзя выходить на улицу с влажными волосами. Если летом это прощалось, осенью влияние погоды будет очень агрессивным», — отметила эксперт.

Помимо этого, негативно на состояние волос влияет и начало отопительного сезона, потому что воздух в квартире становится более сухим. Поэтому дома стоит использовать увлажнители, посоветовала трихолог.

В осенний период стоит ограничить использование термоприборов для укладки. Если это невозможно, врач рекомендует включать теплый или холодный поток воздуха и обязательно наносить специальные термозащитные средства.

«Также в уходе за волосами обязательно должны присутствовать бальзамы, кондиционеры, масла, сыворотки с плотной текстурой, обеспечивающие интенсивное восстановление и питание», — отметила Родина.

Трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC Альбина Хохлова в разговоре с «Газетой.Ru» советовала осенью заменить средства по уходу за волосами с поверхностно-активными веществами (ПАВ) на более щадящие.

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