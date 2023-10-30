Перенаправленные из Махачкалы рейсы успешно приземлились в аэропортах

Самолеты авиакомпаний Red Wings и «Победа», которые были перенаправлены из аэропорта Уйташ в Махачкале, благополучно приземлились на территории воздушных гаваней в Минеральных Водах и Владикавказе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

В заявлении указано, что речь идет о рейсах из Нижневартовска и Москвы. Изначально самолеты должны были сесть в аэропорту Махачкалы, однако из-за массовых беспорядков в городе им не удалось достичь первоначального пункта назначения.

«О рейсах, следовавших в аэропорт Махачкалы: рейс авиакомпании Red Wings (WZ 1918) благополучно сел в аэропорту Минеральные Воды в 21:45 мск; рейс авиакомпании «Победа» благополучно сел в аэропорту Владикавказа в 21:56 мск», — уточнили в пресс-службе Росавиации.

Вечером 29 октября протестующие собрались возле входа в здание аэропорта Уйташ, потребовав не пускать в город евреев. Недовольство местных жителей было вызвано прибытием в населенный пункт самолета из Израиля.

Через некоторое время толпа начала проверять документы у всех, кто покидал территорию аэропорта. Позже люди зашли в само здание и прорвались на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщила Росавиация, на фоне произошедшего в аэропорту были отложены несколько рейсов. Более того, рейс авиакомпании Red Wings Нижневартовск — Махачкала и рейс авиакомпании «Победа» Москва — Махачкала были перенаправлены в другие населенные пункты.

Согласно последним данным, сотрудники правоохранительных органов освободили аэропорт Махачкалы от протестующих. В настоящее время ведется расследование, начатое в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

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