Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование дела о беспорядках

Прокуратура Дагестана контролирует расследование уголовного дела, возбужденного в связи с беспорядками в аэропорту Уйташ города Махачкалы. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

В заявлении указано, что из-за ситуации в населенном пункте следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Речь идет об организации массовых беспорядков, которые сопровождаются погромами.

«Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики поставлен на контроль», — говорится в публикации.

Вечером 29 октября возле аэропорта в Махачкале собралась толпа протестующих из-за прибытия рейса из Израиля. Люди потребовали не пускать евреев в город, из-за чего в воздушной гавани было объявлено усиление.

Позже местные жители начали требовать документы у всех, кто покидал здание аэропорта. Согласно информации Telegram-канала «Подъем», таким образом протестующие пытались «вычислить евреев».

Спустя час в Telegram-канале «Осторожно, новости» появилась информация, согласно которой агрессивно настроенная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Примерно в то же время в аэропорт прибыли сотрудники Росгвардии, а сама воздушная гавань была закрыта.

Главное следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело из-за беспорядков. Кроме того, в аэропорту Махачкалы были отложены несколько рейсов.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал ситуацию в Махачкале.