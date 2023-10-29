Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование дела о беспорядках

Прокуратура Дагестана контролирует расследование дела о беспорядках в Махачкале

close
100%
«ТУТ ДАГЕСТАН»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН»

Прокуратура Дагестана контролирует расследование уголовного дела, возбужденного в связи с беспорядками в аэропорту Уйташ города Махачкалы. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

В заявлении указано, что из-за ситуации в населенном пункте следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Речь идет об организации массовых беспорядков, которые сопровождаются погромами.

«Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики поставлен на контроль», — говорится в публикации.

Вечером 29 октября возле аэропорта в Махачкале собралась толпа протестующих из-за прибытия рейса из Израиля. Люди потребовали не пускать евреев в город, из-за чего в воздушной гавани было объявлено усиление.

Позже местные жители начали требовать документы у всех, кто покидал здание аэропорта. Согласно информации Telegram-канала «Подъем», таким образом протестующие пытались «вычислить евреев».

Спустя час в Telegram-канале «Осторожно, новости» появилась информация, согласно которой агрессивно настроенная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Примерно в то же время в аэропорт прибыли сотрудники Росгвардии, а сама воздушная гавань была закрыта.

Главное следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело из-за беспорядков. Кроме того, в аэропорту Махачкалы были отложены несколько рейсов.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал ситуацию в Махачкале.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий