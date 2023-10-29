В Нальчике произошел пожар в строящемся еврейском центре

В строящемся здании еврейского центра в столице Кабардино-Балкарии Нальчике произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

По данным Telegram-канала, неизвестные подожгли покрышки внутри помещения, и огонь перешел на здание.

«На фоне событий на Ближнем Востоке местные стали выступать против, собирают голоса против строительства — даже создали петицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кабардино-Балкарии ранее функционировал еврейский центр, так как в республике проживало много горских евреев.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов призывал жителей республики не верить провокациям на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

По его словам, происходящими событиями пытаются воспользоваться те, кто желает раскачать обстановку в России. Провокационные материалы распространяются экстремистскими ресурсами, которые администрируют враги России, далекие от Дагестана и от ислама.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.