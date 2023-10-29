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Власти Дагестана призвали жителей не реагировать на провокации из-за событий в Газе

Глава Дагестана Меликов: выселить израильтян из отеля потребовали из-за фейка

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не верить провокациям на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, в «это непростое время» происходящими событиями пытаются воспользоваться те, кто желает раскачать обстановку в России. Он добавил, что провокационные материалы распространяются экстремистскими ресурсами, которые администрируют враги России, далекие от Дагестана и от ислама.

«Экстремистские ресурсы <...> распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы… Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона!» — подчеркнул Меликов.

Глава республики добавил, что необдуманными поступками граждане Дагестана только усугубляют ситуацию.

До этого Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщал, что израильские военные за сутки атаковали 450 целей радикалов в секторе Газа.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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