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Задержан россиянин, который находился в международном розыске

Находящегося в международном розыске россиянина задержали в Молдавии

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Гражданина России, который был в международном розыске по подозрению в террористической деятельности, удалось задержать в Молдавии, информация подтверждена представителями Пограничной полиции республики. Об этом сообщает ТАСС.

«37-летнего мужчину разыскивали российские власти, он подозревается в причастности к террористической деятельности и связях с международными террористическими организациями», — пояснили в пограничной службе республики.

В настоящий момент личность подозреваемого в причастности к террористической деятельности не называется.

Установлено, что россиянин въехал на территорию Молдавии через приднестровский участок границы.

По данным пограничников, гражданин РФ отправлен в следственный изолятор на 72 часа до решения суда об экстрадиции.

До этого в Тюмени полиция задержала мужчину, который был в розыске более 20 лет. Соотечественник попал в базу после того, как в 1998 году вместе с несколькими знакомыми отправился на автодорогу «КогалымСургут» и там напал на местного жителя.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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