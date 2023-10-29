Потомок Екатерины II намерен получить гражданство РФ и поселиться в Крыму

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов рассказал РИА Новости, что прямой потомок российской императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму.

«В его (Калагеорги. — «Газета.Ru») планах – поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным», — поделился Мурадов.

Екатерина II подписала манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую» 19 апреля 1783 года. Князь Потемкин руководил присоединением полуострова к Российской империи, за что получил титул светлейшего князя Таврического.

До этого актер Николас Голицын появился на обложке американской версии издания L'Officiel. Он является потомком княжеского рода Голицыных.

Потомок русского княжеского рода дал интервью, в котором рассказал, что ассоциирует себя прежде всего с актерской профессией.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.