Подавший сигнал бедствия самолет из Москвы приземлился в Самаре

Самолет Москва — Бишкек, подавший сигнал бедствия над Самарой, совершил экстренную посадку в аэропорту Курумоч. Об этом сообщает портал «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на международный аэропорт «Манас», куда изначально должен был прибыть самолет.

«Самолет подал сигнал бедствия и приземлился в Самаре. Выясняется причина посадки», — рассказали сотрудники аэропорта.

По данным Mash, посадку пришлось совершить по технической причине, и сейчас воздушное судно осматривают технические службы аэропорта Курумоч. На борту самолета были 190 пассажиров, а также члены экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал.

20 октября экстренную посадку в Новосибирске совершил самолет Москва — Томск с 165 пассажирами на борту. Инцидент произошел из-за некорректной работы двигателя. После случившегося прокуратора инициировала проверку по факту соблюдения законодательства о безопасности полетов.

До этого сообщалось о происшествии на борту суперджета, летевшего из Петербурга в Самару, где у самолета заклинили предкрылки. Вылет отменили, а починкой воздушного судна занялись техники.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга экстренно сел военный самолет.