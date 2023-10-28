Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подавший сигнал бедствия самолет из Москвы приземлился в Самаре

«Sputnik Кыргызстан»: подавший сигнал бедствия самолет из Москвы сел в Самаре

close
100%
Depositphotos

Самолет Москва — Бишкек, подавший сигнал бедствия над Самарой, совершил экстренную посадку в аэропорту Курумоч. Об этом сообщает портал «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на международный аэропорт «Манас», куда изначально должен был прибыть самолет.

«Самолет подал сигнал бедствия и приземлился в Самаре. Выясняется причина посадки», — рассказали сотрудники аэропорта.

По данным Mash, посадку пришлось совершить по технической причине, и сейчас воздушное судно осматривают технические службы аэропорта Курумоч. На борту самолета были 190 пассажиров, а также члены экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал.

20 октября экстренную посадку в Новосибирске совершил самолет Москва — Томск с 165 пассажирами на борту. Инцидент произошел из-за некорректной работы двигателя. После случившегося прокуратора инициировала проверку по факту соблюдения законодательства о безопасности полетов.

До этого сообщалось о происшествии на борту суперджета, летевшего из Петербурга в Самару, где у самолета заклинили предкрылки. Вылет отменили, а починкой воздушного судна занялись техники.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга экстренно сел военный самолет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий