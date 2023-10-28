Стало известно о статусе поправок к закону о прерывании беременности

Депутат Государственной думы Тамара Фролова заявила, что комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности. Ее слова приводит РИА Новости.

«Комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать все инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности – от профессионального сообщества, общественных организаций, Русской Православной Церкви», — заявила она.

По ее словам, комитету также важно собрать позиции Минздрава, Минюста и других структур.

«Мы сейчас в начале пути, до подготовки поправок в законодательство еще далеко», — отметила она.

До этого депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Вероника Власова заявила, что решение об искусственном прерывании беременности в России должна принимать не только мать будущего ребенка, но и отец, если пара проживает в зарегистрированном браке.

Ранее врач перечислила заболевания, приводящие к бесплодию.