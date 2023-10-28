Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо возможное место учебы старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон может отправить первенца учиться в публичную школу с девочками

close
100%
Chris Jackson/AP

Старший сын принца Уэльского Уильяма и Кейт Миддлтон может отправиться получать образование в публичной школе, где мальчики и девочки учатся вместе. Об этом сообщает австралийское издание News.com.au.

По данным СМИ, супруга наследника британского престола планирует нарушить многолетнюю традицию и отправить сына Джорджа Александра Луи в публичную школу. Согласно информации инсайдеров, выбор Кейт Миддлтон может пасть на колледж Марлборо.

Данное образовательное учреждение находится в графстве Уилтшир. При этом будущая королева Великобритании сама является выпускницей этого колледжа, уточнили авторы публикации.

Принц Джордж Александр Луи — первый внук короля Карла III и принцессы Дианы. Он занимает второе место в порядке наследования престола и в случае коронации возьмет имя Георг V.

В начале октября Кейт Миддлтон посетила два университета в Соединенном королевстве, появившись на публике в наряде за $320. Жена принца Уэльского решила надеть джемпер и юбку от бренда Sezane, дополнив образ сумкой Tusting Mini Holly за $495.

Как написало издание Page Six, супруга будущего короля посетила университеты ради обсуждения инициатив в области психического здоровья. Однако другие подробности не уточнялись.

Ранее король Карл III отказался встречаться с младшим сыном герцогом Сассекским Гарри во время его поездки в Лондон.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий