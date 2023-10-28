Названо возможное место учебы старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Старший сын принца Уэльского Уильяма и Кейт Миддлтон может отправиться получать образование в публичной школе, где мальчики и девочки учатся вместе. Об этом сообщает австралийское издание News.com.au.

По данным СМИ, супруга наследника британского престола планирует нарушить многолетнюю традицию и отправить сына Джорджа Александра Луи в публичную школу. Согласно информации инсайдеров, выбор Кейт Миддлтон может пасть на колледж Марлборо.

Данное образовательное учреждение находится в графстве Уилтшир. При этом будущая королева Великобритании сама является выпускницей этого колледжа, уточнили авторы публикации.

Принц Джордж Александр Луи — первый внук короля Карла III и принцессы Дианы. Он занимает второе место в порядке наследования престола и в случае коронации возьмет имя Георг V.

В начале октября Кейт Миддлтон посетила два университета в Соединенном королевстве, появившись на публике в наряде за $320. Жена принца Уэльского решила надеть джемпер и юбку от бренда Sezane, дополнив образ сумкой Tusting Mini Holly за $495.

Как написало издание Page Six, супруга будущего короля посетила университеты ради обсуждения инициатив в области психического здоровья. Однако другие подробности не уточнялись.

Ранее король Карл III отказался встречаться с младшим сыном герцогом Сассекским Гарри во время его поездки в Лондон.