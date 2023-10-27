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Главе Нацслужбы здоровья Украины предъявили обвинение в халатности

Главу Нацслужбы здоровья Украины обвинили в халатности с ущербом $50 тыс.

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Офис генпрокурора Украины сообщил в своем Telegram-канале, что правоохранители предъявили обвинение в служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму более чем $50 тысяч, главе Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора предъявлено обвинение председателю Национальной службы здоровья Украины в служебной халатности», — сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не называется, однако известно, что с ноября 2021 года Нацслужбу здоровья Украины возглавляет Наталия Гусак.

Следствие установило, что в апреле 2022 года по заказу Нацслужбы здоровья Украины одним из специализированных государственных предприятий выполнялись работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения. В акт сдачи-приемки услуг вошли работы, которые фактически не выполнялись.

У главы ведомства провели обыски, решается вопрос об мере пресечения.

В октябре правоохранительные органы Украины начали досудебное расследование в отношении экс-советника офиса президента Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов). Поводом стала жалоба депутата Верховной рады Инны Совсун на слова Арестовича в ходе онлайн-тренинга, который теперь ведет бывший советник офиса Зеленского.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело против двух депутатов за избиение киевлянина.

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