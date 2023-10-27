Военные заказы для Украины привели к росту доходов американских производителей оружия, пишет Reuters, ссылаясь на финансового директора General Dynamics Джейсона Эйкена.

По его словам, компании быстро перешли от производства 14 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до 20 тысяч.

«Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственную мощность до 85 тысяч и даже 100 тысяч снарядов в месяц», — сказал он.

Эйкен добавил, что ситуация на Ближнем Востоке только усилит давление на спрос.

В публикации говорится, что американские компании General Dynamics и Lockheed Martin прогнозируют рост финансовых показателей из-за заказов на снаряды и ракеты для ЗРК Patriot и бронетехнику.

По мнению обозревателя польского журнала Mysl Polska Эдварда Карольчука, американская финансовая олигархия затягивает конфликт на Украине с целью сохранить доступ к государственному бюджету США. Он утверждает, что переговоры по разрешению конфликта приведут к потере выгодных сделок и возможности извлечения финансовых выгод из государственного бюджета.

Ранее стало известно о подготовке РФ к применению нового оружия.