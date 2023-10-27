Россиянам рассказали, почему луна станет «кровавой» в ночь на 29 октября

«Кровавая» луна, которую россияне смогут увидеть в ночь на 29 октября, на самом деле не будет красной. Об этом «Москве 24» рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

По его словам, на самом деле это оптическая иллюзия, поскольку цвет спутника Земли в космическом пространстве не меняется.

«Сама она цвет физически не меняет. То, что мы видим, — это просто оптическая иллюзия, когда отраженный от Луны солнечный свет проходит через атмосферу», — пояснил Нароенков.

При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала изданию, что москвичи не смогут увидеть данное природное явление из-за погодных условий.

«Я вам точно могу сказать, что мы это явление не увидим, потому что погода в это время у нас будет облачная», — отметила эксперт.

Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров до этого говорил, что жители Новосибирска смогут увидеть «частное» лунное затмение 29 октября в 3 часа 15 минут, в тени будет находиться только 13% спутника.

Ранее стало известно, что луна может быть на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее.