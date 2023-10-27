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Путин обсудил с Совбезом РФ тему оборота оружия в РФ

Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил тему оборота оружия в стране. Об этом сообщает сайт Кремля.

Российский лидер предложил подумать, как арсенал попадает незаконным образом в страну, в том числе из Украины. Он подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для укрепления нормативно-правовой базы, которая сможет пресечь незаконное попадание оружия в Россию.

«У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории РФ», — отметил президент.

Путин пригласил сделать доклады руководителя Росгвардии Виктора Золотова и главу МВД Владимира Колокольцева.

В августе реке в Красноярском крае нашли схрон с оружием.

В октябре правоохранители задержали двух подозреваемых в незаконном обороте оружия на Кубани. Жители Краснодарского края хранили дома 10 тысяч боеприпасов, оружие и шкуру тигра

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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