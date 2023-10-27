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Военкор сообщил о покушении на экс-нардепа Украины Олега Царева

Военкор Котенок: на экс-нардепа Олега Царева могли совершить покушение

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Нина Зотина/РИА Новости

На бывшего народного депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева совершено покушение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, предварительно, нападение произошло около дома Царева. Сначала была версия про ножевое ранение, потом военкор уточнил, что Царев все же получил огнестрельное ранение.

Пострадавший экс-нардеп попал в реанимацию. Котенок сообщил, что его состояние очень тяжелое.

До этого СБУ заочно предъявила обвинения бывшим депутатам Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.

Царев с 2002 по 2014 год был депутатом Верховной рады от «Партии регионов», а в 2014-м стал первым и единственным спикером парламента Новороссии. В феврале 2022 года источники в американской разведке называли Царева желаемым Россией руководителем «марионеточного правительства» на Украине. Экс-нардеп поддержал российскую спецоперацию, а 3 мая 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.

Ранее Царев сообщал, что конфликт на Украине может завершиться уже этой осенью.

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