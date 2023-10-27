Беременные женщины и отцы-одиночки получат шанс избежать пребывания в СИЗО

В России предлагают исключить беременных женщин и отцов-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет, из списка лиц, которых следует помещать в следственные изоляторы (СИЗО). Об этом пишет газета «Известия».

Такое предложение содержится в поправках к законопроекту Верховного суда, подготовленных в Совете Федерации. Предложенные поправки будут обсуждаться в соответствующем комитете Государственной думы после 22 ноября. Общественная наблюдательная комиссия Москвы видит потенциал для снижения нагрузки на следственные изоляторы при реализации этого предложения.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал поправки к законопроекту Верховного суда. Он предлагает исключить из списка лиц, отправляемых в СИЗО, беременных женщин и отцов-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет. По мнению главы комитета, арест не должен применяться к матерям, если у них есть ребенок до 14 лет (не обязательно одиноким). Поправки были направлены в профильный комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству.

«Предложенные изменения направлены на защиту семьи от необоснованного и неразумного разлучения детей и родителей на стадии, когда родитель еще не признан виновным в совершении преступления», — заявил сенатор в интервью «Известиям».

В пояснительной записке к поправкам указывается, что лишение свободы матери или отца (единственного родителя) наносит вред несовершеннолетним детям, даже если срок ареста небольшой.

«Кроме того, ребенок может оказаться под опекой других людей или быть помещен в соответствующее учреждение, что, безусловно, повлияет на его психологическое состояние», — подчеркнул Кутепов.

Тем не менее, сенатор предлагает предусмотреть исключения для случаев, когда беременным женщинам и отцам-одиночкам не удастся избежать ареста. Это относится к подозреваемым (обвиняемым) в совершении особо тяжких преступлений, преступлений против жизни, здоровья, свободы, половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, а также к терроризму (включая международный), призывам к терактам, оправданию и пропаганде терроризма. Также исключения распространяются на случаи захвата заложников, угонов самолетов или поездов, вооруженных мятежей и покушений на жизнь государственных или общественных деятелей.

Еще к исключениям относятся случаи, когда подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства, скрылся от органов предварительного расследования или суда, нарушил прежнюю меру пресечения.

В свою очередь Андрей Кутепов уверен, что предлагаемые поправки не создадут возможностей для избежания уголовной ответственности и не затруднят работу органов предварительного следствия. По его мнению, ограничение случаев ареста данных лиц будет способствовать применению альтернативных мер пресечения. Также это даст возможность «подготовить детей к возможной разлуке с родителем и осознанию неизбежности наказания без лишнего стресса, которому подвергаются лица, находящиеся в СИЗО».

Помимо заключения под стражу в России используются такие меры пресечения, как запрет на выезд, личное поручительство, запрет на определенные действия, залог и домашний арест.

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