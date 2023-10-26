Россиянам рассказали, как отличить натуральную красную икру от поддельной

Завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Госуниверситета просвещения Ирина Пронина в беседе с NEWS.ru рассказала о способах отличить натуральную красную икру от поддельной. По ее словам, имитированный продукт чаще всего изготавливается из ингредиентов, которые легко распознать, а именно желатина, рыбьего жира и красителей.

«Внимательно осмотрите икринку — в поддельной нет жидкой части в середине, они все одинаковые по размеру и консистенции. У настоящей икринки есть глазок, хотя и его уже научились подделывать. Промокните икринку салфеткой или разотрите в руках, настоящая икринка имеет маслянистый след и приятный запах свежей рыбы, искусственная — запах рыбьего жира», — объяснила Пронина.

Также, по ее словам, икринку можно опустить в кипяток — натуральный продукт белеет и твердеет, поскольку представляет собой белок, а подделка растворяется. В обычной воде настоящие икринки опустятся на дно и не поменяют окраску, а контрафакт может плавать и светлеть, отдавая краситель, добавила эксперт.

26 октября газета «Известия» сообщила, что в российских магазинах обнаружена 191 тонна красной икры неустановленного происхождения. Россельхознадзор обратился в МВД, Следственный комитет и прокуратуру России с требованием отреагировать. При этом ретейлеры, по данным издания, не спешат останавливать торговлю сомнительной продукцией.

Ранее россиянам объяснили, почему икра в стеклянных банках самая дорогая.