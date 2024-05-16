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«Динамо» может подписать голкипера сборной России, выступавшего в «Зените»

«Динамо» заинтересовано в подписании экс-вратаря «Зенита» Лунева

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Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев может продолжить карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Московский клуб считает экс-вратаря «Зенита» главным кандидатом на усиление позиции этим летом.

В нынешнем сезоне Лунев провел за «Карабах» 32 матча, десять из которых отстоял на ноль. Действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Лунев вызывается в сборную России с 2017 года. Он попал в список вызванных футболистов на товарищеские матчи национальной команды в марте 2024 года — с Сербией (4:0) и Парагваем (не состоялся).

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала. «Карабах» в 1/8 финала уступил «Байеру» со счетом 4:5. Также в этом сезоне вместе с «Карабахом» Лунев досрочно выиграл золотые медали чемпионата Азербайджана.

Ранее Лунев объяснил, почему не смог заиграть в европейском клубе.

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