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Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи

МО: подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, бойцы группировки также нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Часов Яр и Антоновка Донецкой народной республики (ДНР).

За сутки ВСУ потеряли 520 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация».

15 мая Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили три склада боеприпасов ВСУ. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики.

13 мая стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили 105-мм гаубицу Melara Мod 56 итальянского производства на Южном направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Херсонской области.

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