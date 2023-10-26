В Киеве пассажирки возмутились нежеланию таксиста переходить на украинский язык

На Украине женщины устроили скандал после того, как водитель такси отказался переходить на украинский язык. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в Киеве. Две женщины сели в такси и потребовали, чтобы мужчина за рулем разговаривал на украинском языке. После этого таксист предложил им покинуть машину.

Недовольные клиентки продолжили возмущаться тем, что водитель не хочет переходить на украинский язык, после чего таксист предложил отменить поездку. В ответ на это женщины начали протестовать, и мужчина выставил вещи пассажирок из багажника на бордюр.

В результате таксист отменил поездку. Обратились ли женщины после этого в компанию, в которой работает мужчина, неизвестно.

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