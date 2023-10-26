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В сети появились кадры пролета российской ракеты над Архангельском

Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты «Ярс»

В сети появились кадры запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Кадры запуска опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

Отмечается, что ракета была запущена в рамках тренировки стратегических сил сдерживания под руководством президента России Владимира Путина.

Пользователи сети поделились кадрами запуска «Ярса». Следы от испытания снаряда были видны в небе над Республикой Коми.

До этого РИА Новости сообщало, что Путин по видеосвязи наблюдал за тренировкой стратегических сил сдерживания. Президент вышел на связь из ситуационного центра Кремля. Также глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Министр обороны Сергей Шойгу докладывал Путину, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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