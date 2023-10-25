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Герой России объяснил причину больших потерь авиации вооруженных сил Украины

Сенатор Перминов: технических средств для наступления у ВСУ становится меньше

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Tarasov/Global Look Press via ZUMA Press

Сбитые новыми зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) вооруженных сил РФ 24 украинских самолета за 5 дней — это впечатляющий результат, который указывает на то, что российская армия применяет эффективную тактику и новое вооружение. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой Российской Федерации Дмитрий Перминов.

Сенатор отметил, что российская противовоздушная оборона начала сбивать украинские самолеты на большом удалении от линии фронта — самолеты противника были уничтожены при старте с аэродрома.

«Это объясняется эффективной работой средств обнаружения и авиации. Говорить о наступлении украинский войск в этих условиях не приходится, потому что наступление без поддержки с воздуха нереализуемо», — сказал сенатор.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности считает, что командование ВСУ будет продолжать тактику «мясных штурмов», когда людей и технику массово бросают на прорыв российских позиций.

«Но технических средств для наступления у украинской армии становится все меньше. И говорить о наступлении не приходится», — заключил Дмитрий Перминов.

25 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» сообщил, что у Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине появились новые системы противовоздушной обороны (ПВО), которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых самолетов и вертолетов ВСУ.

По словам главы ведомства, российские военные за 5 дней сбили 24 самолета противника.

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