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В Москве задержали бортпроводника под наркотиками

В Шереметьево задержали бортпроводника с признаками наркотического опьянения

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Shutterstock

В московском аэропорту поймали бортпроводника с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел в Шереметьево, где оперативники выявляли граждан, которые могли провозить запрещенные вещества. Во время операции полицейские обратили внимание на странное поведение одного из стюардов.

«Полиция задержала 35-летнего Дениса Федосеева, у которого были признаки наркотического опьянения. На мужчину составили протокол», — сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Задержанный оказался сыном бывшего футболиста Дмитрия Федосеева. Отец подозреваемого также был главным технологом комплекса «Лужники» в период с 2004 по 2009 год.

Ранее в Москве задержали нигерийца с наркотиками в трусах.

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