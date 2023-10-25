Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве спортсмен выпил жиросодержащие капсулы и серьезно отравился

В Москве подростка госпитализировали после отравления спортивной добавкой

close
100%
Freepik

В Москве подросток выпил биоактивную добавку и попал в больницу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево. Спортсмен нашел в интернете информацию о том, что добавка определенного типа поможет ему сжечь жир и улучшить концентрацию во время тренировок. В результате он купил товар и выпил несколько таблеток.

После употребления 17-летнему школьнику стало плохо. Приехавшие на место медики диагностировали отравление кофеиносодержащим препаратом. Пациента госпитализировали в больницу, где промыли желудок.

На данный момент пострадавший восстанавливается. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку.

Ранее в Ленобласти младенец отравился, выпив лекарство родителей от бессонницы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий