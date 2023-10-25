В Москве спортсмен выпил жиросодержащие капсулы и серьезно отравился

В Москве подросток выпил биоактивную добавку и попал в больницу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево. Спортсмен нашел в интернете информацию о том, что добавка определенного типа поможет ему сжечь жир и улучшить концентрацию во время тренировок. В результате он купил товар и выпил несколько таблеток.

После употребления 17-летнему школьнику стало плохо. Приехавшие на место медики диагностировали отравление кофеиносодержащим препаратом. Пациента госпитализировали в больницу, где промыли желудок.

На данный момент пострадавший восстанавливается. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку.

Ранее в Ленобласти младенец отравился, выпив лекарство родителей от бессонницы.