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Совфед России одобрил изменения в закон о военном положении

Совфед одобрил исключение из закона о военном положении информирование главы СЕ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Совет Федерации России одобрил федеральный конституционный закон, который исключает из законодательства положение об обязательстве информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в России военного и чрезвычайного положений, передает ТАСС.

Обязательства об информировании Совета Европы связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой 4 ноября 1950 года. Россия вышла из состава СЕ в марте 2022 года.

12 октября Госдума приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы (СЕ) о введении военного или чрезвычайного положения в России.

До этого сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил изменения в закон о выборах президента РФ.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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