Релоканты стали массово возвращаться в Россию

Бежавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию из-за ухудшения условий жизни за рубежом и обострении ситуации на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times.

«Это определенно не экономическая миграция в классическом понимании. <…> Это люди, которые были очень компетентными специалистами в России, а сейчас теряют деньги, статус… У многих людей качество жизни снижается», — заявила исследователь Европейского университета Иветта Сергеева.

Согласно исследованию Сергеевой, до 15% бежавших из России после начала специальной военной операции граждан уже вернулись обратно. В исследовании также приведен пример специалиста Игоря Газарова, который сначала уехал в Армению, а затем в Казахстан вместе со своей супругой. Однако через несколько недель работы пара пришла к выводу, что они «не справляются с казахстанским уровнем жизни».

До этого глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратился к правоохранителям с просьбой проверить уехавших за границу актеров и предпринимателей по подозрению в дискредитации ВС России и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что ждет возвращающихся в страну релокантов.