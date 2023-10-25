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Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в среду

В Москве ожидается гололедица и до 2 градусов тепла в среду

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Илья Питалев/РИА Новости

В среду в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможна гололедица. Температура воздуха составит до +2°C, как сообщает Гидрометцентр России на своем сайте.

Днем в столице будет от нуля до 2 градусов тепла, а ночью, к началу четверга, температура может опуститься до -5°C. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление ожидается около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться от -2°C до +3°C. Ночью, к началу четверга, столбики термометров могут опуститься до -7°C.

Тем временем аномальная температура ожидается в других регионах России. Очень теплая погода придет в Бурятию, Забайкальский и Красноярский края, на юг Иркутской области, в Туву, Якутию и на Чукотку. Аномалии температуры будут составлять 7-13 градусов.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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