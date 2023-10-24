Посол Израиля на Украине сообщил о продолжающейся репатриации евреев

Репатриация евреев с Украины в Израиль продолжается без каких-либо изменений. Об этом в комментарии для издания «Страна.ua» сообщил израильский посол в Киеве Михаэль Бродский.

«Никаких изменений нет», — сказал глава дипломатической миссии, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом журналисты поинтересовались, есть ли сейчас на Украине желающие вернуться в Израиль евреи. Однако посол не стал приводить никакой конкретной информации и только отметил, что сомневается в переезде людей в Израиль «в эти дни».

24 октября стало известно, что посольство Израиля в России приостановило процедуру репатриации на неопределенный срок. За день до этого глава дипломатической миссии Александр Бен Цви провел встречу с представителями иудейской общины, в ходе которой рассказал о прекращении принятия заявлений на смену постоянного места жительства (ПМЖ).

Как рассказал «Газете.Ru» главный раввин РФ по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в стране Адольф Шаевич, данное решение было принято из-за участия многих сотрудников бюрократических структур в боевых действиях против палестинского движения ХАМАС. В то же время собеседник издания отметил, что и других причин много.

Ранее в Министерстве иностранных дел Израиля заявили о недовольстве властей позицией России по ситуации с ХАМАС.