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Финская полиция достала предмет, находившийся на дне у газопровода Balticconnector

Полиция Финляндии нашла якорь возле поврежденного газопровода Balticconnector

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Global Look Press

Полиция Финляндии подняла посторонний предмет, находившийся на дне возле поврежденного газопровода Balticconnector. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, находка оказалась якорем. Там также отметили, что при расследовании повреждения газопровода Balticconnector концентрируется на китайском судне. В полиции подчеркнули, что версия о причастности России к случившемуся не рассматривается как основная.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал «решительный ответ» альянса, если окажется, что газопровод между Эстонией и Финляндией был поврежден в результате диверсии. Хельсинки и Таллин считают, что разрушение на Balticconnector произошло в результате внешнего воздействия.

В Финляндии предположили, что повреждение Balticconnector было случайным. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен полагает, что газопровод повредил корабельный якорь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол ФРГ на Украине высказался о членстве Киева в НАТО.

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