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Дом женщины снесли по ошибке, пока она была в отпуске

Mirror: американка вернулась из отпуска и узнала, что ее дом снесли по ошибке

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Fox 5 Atlanta

Американка вернулась из отпуска и узнала, что ее дом снесли по ошибке, пишет Mirror. Теперь она пытается привлечь к ответственности виновных.

Сьюзан Ходжсон из Атланты рассказала, что на месте ее дома осталась только куча обломков. О том, что ее недвижимость ровняют с землей ей рассказал сосед, когда американка еще была на отдыхе.

«Кто-то полностью сносит твой дом», — сообщил он по телефону.

После того, как на место работ приехал родственник Сьюзан, выяснилось, что рабочие ошиблись адресом — это стало понятно из документов, выданных строителям на снос дома.

«Налоги были уплачены, все в порядке, мы подстригали траву, держали двор чистым», — сокрушается Ходжсон.

Женщина обратилась в полицию. Компания, ответственная за снос, пока с ней так и не связалась.

«Как люди просто приходят и сносят чью-то собственность, а затем просто уезжают? Как они могут думать, что это нормально?», — жалуется американка.

Позже представители строительной компании сообщили, что в курсе инцидента, и сейчас они работают над разрешением ситуации.

Ранее водитель самосвала разгромил частный двор, подавившись конфетой.

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