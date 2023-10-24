Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России

Роспотребнадзор сообщил, что стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России отмечается во всех возрастных группах. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

«В настоящее время отмечается стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп», — говорится в тексте.

Уточняется, что рост заболеваемостью ОРВИ начался в начале сентября и достиг своего пика к третьей декаде, затем начался постепенный спад.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что около 47 млн российских граждан к текущему моменту сделали прививки от гриппа, что на 20% выше показателей за прошлую неделю. Сейчас в российских регионах продолжается вакцинация населения. Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что властям регионов было поручено усилить информационно-разъяснительную кампанию о пользе вакцинации.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили возможность предотвращения пандемий в мире.