Россия готовит гумпомощь для пострадавшего от землетрясения Афганистана

Правительство России готовится отправить гуманитарную помощь для жителей Афганистана, где в начале октября произошли несколько сильных землетрясений. Об этом рассказал директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов, передает ТАСС.

Как сказал специальный представитель президента страны по Афганистану, гуманитарная помощь обязательно будет предоставлена. Однако сбор товаров первой необходимости занимает время, уточнил он.

«Мы объявим официально об этом, когда все будет готово», — добавил дипломат.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2. Согласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 42 км к северо-западу от города Герат.

В данном населенном пункте проживают около 272 тыс. человек. При этом власти Афганистана обратились к международному сообществу с просьбой предоставить помощь при ликвидации последствий землетрясения.

11 октября в Афганистане произошли еще два землетрясения. Магнитуда подземных толчков, которые зафиксировали на территории провинции Герат, составила 6,4 и 5,0.

Ранее в Афганистане раскрыли число пострадавших при землетрясении 7 октября.