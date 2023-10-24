Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВОЗ предрекла лихорадке Денге захват Европы и США из-за глобального потепления

ВОЗ: лихорадка Денге распространится в Европе и США из-за потепления

close
100%
Global Look Press

Лихорадка Денге распространится в некоторых районах Европы и в США из-за изменений климата. С таким заявлением выступил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар, передал ТАСС.

«Денге станет эндемическим заболеванием, особенно в Соединенных Штатах и в ряде районов Европы», — сказал эксперт.

По его словам, ареал распространения комаров, которые переносят вирус, расположен в границах теплого климата. Но из-за рекордных температур их популяция в Европе этим летом увеличилась.

Фаррар обратил внимание, что это приведет к перегрузке систем здравоохранения, так как каждого ребенка с диагнозом Денге обычно необходимо помещать в отделение интенсивной терапии. Главный научный сотрудник ВОЗ подчеркнул, что ситуация с лихорадкой должна побудить людей оценить риски, которые изменения климата оказывают на здравоохранение.

В сентябре академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов перечислил «Газете.Ru» самые смертоносные вирусы на планете. Список возглавила лихорадка Денге.

Ранее ученые превратили обыкновенную горчицу в оружие массового уничтожения комаров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий