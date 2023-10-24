ВОЗ предрекла лихорадке Денге захват Европы и США из-за глобального потепления

Лихорадка Денге распространится в некоторых районах Европы и в США из-за изменений климата. С таким заявлением выступил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар, передал ТАСС.

«Денге станет эндемическим заболеванием, особенно в Соединенных Штатах и в ряде районов Европы», — сказал эксперт.

По его словам, ареал распространения комаров, которые переносят вирус, расположен в границах теплого климата. Но из-за рекордных температур их популяция в Европе этим летом увеличилась.

Фаррар обратил внимание, что это приведет к перегрузке систем здравоохранения, так как каждого ребенка с диагнозом Денге обычно необходимо помещать в отделение интенсивной терапии. Главный научный сотрудник ВОЗ подчеркнул, что ситуация с лихорадкой должна побудить людей оценить риски, которые изменения климата оказывают на здравоохранение.

В сентябре академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов перечислил «Газете.Ru» самые смертоносные вирусы на планете. Список возглавила лихорадка Денге.

Ранее ученые превратили обыкновенную горчицу в оружие массового уничтожения комаров.