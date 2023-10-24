В Киевском университете русские книги приравняли к опасным вирусам

Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языков. Об этом сообщил ректор вуза Владимир Бугров агентству «Украинские новости».

Он напомнил, что в институте филологии КНУ студенты изучали русский язык и литературу, белорусский язык и литературу.

«Мы эти программы закрыли», — сказал руководитель университета.

Бугров выразил мнение, что в школе изучать русский язык и литературу также нет необходимости, кроме каких-то отдельных произведений в общем курсе мировой литературы.

Он сравнил произведения российских классиков с вирусами. По словам Бугрова, эти книги студенты могут читать только «под наблюдением преподавателей», как будущие медики работают с патогенной микрофлорой.

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